Убивство військового ТЦК на Полтавщині. Суд заарештував підозрюваного Вадима Кузуба — він визнав провину (оновлено)

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Пирятинський районний суд Полтавської області заарештував жителя міста Лубни Полтавської області Вадима Кузуба — його підозрюють у тому, що він застрелив військовослужбовця ТЦК у Пирятині.

Про це повідомляє кореспондент «Ґрат» із зали суду.

За даними слідства, 31 січня підозрюваний хотів допомогти втекти від ТЦК родичу своєї співмешканки Євгену Щербаку, якого мобілізували. Коли Щербака разом з іншими мобілізованими везли на навчання до військової частини, то він повідомляв Кузубу телефоном їхній маршрут.

Коли автобус зупинився на автозаправній станції в Пирятині Полтавської області, Кузуб приїхав туди з рушницею. Він вистрелив у військового ТЦК, забрав його автомат і втік разом із Щербаком.

На суді Кузуб визнав провину. Він сказав, що хотів налякати військових з ТЦК, але це йому не вдалось, і тоді він вистрілив. За його словами, він сподівався, що тільки поранив військового, а не вбив.

Пирятинський районний суд також відправив під варту Євгена Щербака, він теж визнав провину. За його словами, вони разом з Вадимом Кузубом втекли з місця злочину, бо боялися, що їх застрелять військові.

Що передувало

Відомо, що зловмисник у сірій балаклаві та піксельних штанах підійшов на автозаправці в місті Пирятин на Полтавщині до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП Олександра Сокольчука і вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, він вистрілив — солдат загинув на місці. Невідкладна допомога старшого командира та реабілітаційні заходи медиків не допомогли. У загиблого військовослужбовця залишилися дружина, діти, батьки.

Через кілька годин знайшли імовірного вбивцю і зброю. Разом з ним був мобілізований чоловік, який втік зі зловмисником. Їх затримали. Наступного дня, 2 лютого, двом чоловікам — жителям Лубен і Полтави — повідомили про підозру.

Правоохоронці обшукали чоловіків і вилучили в лубенця два корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо. Автомат загиблого працівника ТЦК знайшли в лісопосадці, де його кинули фігуранти.

Командування Сухопутних військ ЗСУ вимагає найсуворішого покарання для винних. Убивство військовослужбовця під час виконання службового обовʼязку є тяжким злочином, який мають розслідувати в найкоротші терміни. Там також висловили співчуття рідним і наголосили, що смерть військовослужбовця не залишиться безкарною.