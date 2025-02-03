Трамп і Путін можуть зустрітися в одній з двох арабських країн — жодна не є членом МКС

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Росія розглядає Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати як можливі місця переговорів Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Про це повідомляє Reuters.

За даними анонімних російських джерел, високопоставлені представники Москви відвідали обидві країни останніми тижнями. Деякі дипломати та співробітники розвідки РФ проти такої ідеї: вони вказують на тісні військові та безпекові зв’язки зі США, які мають і Саудівська Аравія, і ОАЕ. З усім тим і Трамп, і Путін перебувають у дружніх стосунках з лідерами арабських держав.

На даному етапі джерела Reuters відкидають можливість проведення заходу в Туреччині. Днями президент США сказав, що його адміністрація запланувала «зустрічі й переговори з різними сторонами, в тому числі з Україною і Росією». Речник Кремля Дмитро Пєсков відповів, що контакти «очевидно, заплановані».

Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман і президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян зберігають нейтралітет у війні в Україні. Вони не приєднуються до санкцій Заходу проти Москви, але підтримують відносини з Володимиром Зеленським.

Крім того, жодна з країн не підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна, заборонивши для нього в’їзд у низку країн.

Плани Трампа щодо війни в Україні

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal пише, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність та не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну — інакше введе великі податки та санкції.

За словами Зеленського, йому імпонує тактика Трампа щодо закінчення війни в Україні. Однак наголосив, що переговори Трампа й Путіна про війну без України — це небезпечно для всіх.