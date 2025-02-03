Головнокомандувач Сирський засудив насильство щодо військових і закликав до поваги

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Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив про неприпустимість насильства щодо військовослужбовців ТЦК. Він розраховує на розслідування злочинів і покарання винних.

За словами Сирського, за короткий проміжок часу в різних областях України трапились «ганебні акти насильства» проти українських військових.

На Полтавщині чоловік вбив військового ТЦК з мисливської зброї. У Рівному військовослужбовці постраждали через підрив вибухівки. Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області.

Зараз один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані. Стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді — стабільний, поранення легкі.

«Насильство щодо військовослужбовців — неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання», — сказав Сирський.

Сирський каже, що в умовах повномасштабної війни неможливо захистити державу без заходів мобілізації. Зараз держава докладає усіх зусиль, аби в ході мобілізації не допускати випадків порушення прав людини. Тож він закликає до підтримки армії та поваги до військовослужбовців.