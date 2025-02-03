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У Лос-Анджелесі оголосили переможців музичної премії «Греммі-2025»

Автор:
Олександра Опанасенко
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Getty Images

У Лос-Анджелесі пройшла 67-ма церемонія вручення музичної премії «Греммі». Альбомом року став “Cowboy Carter” від Бейонсе, а піснею року — “Not Like Us” Кендріка Ламара.

Найбільше нагород зібрали Сабріна Карпентер, Бейонсе, Charli xcx і Кендрік Ламар. Також «Греммі» отримали The Rolling Stones і The Beatles — за пісню Джона Леннона Now and Then, яку відреставрували за допомогою штучного інтелекту.

На сайті премії оприлюднили повний список переможців: