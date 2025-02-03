У Лос-Анджелесі оголосили переможців музичної премії «Греммі-2025»
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images
У Лос-Анджелесі пройшла 67-ма церемонія вручення музичної премії «Греммі». Альбомом року став “Cowboy Carter” від Бейонсе, а піснею року — “Not Like Us” Кендріка Ламара.
Найбільше нагород зібрали Сабріна Карпентер, Бейонсе, Charli xcx і Кендрік Ламар. Також «Греммі» отримали The Rolling Stones і The Beatles — за пісню Джона Леннона Now and Then, яку відреставрували за допомогою штучного інтелекту.
На сайті премії оприлюднили повний список переможців:
- Пісня та запис року: Kendrick Lamar — “Not Like Us”.
- Альбом року: Beyoncé — “Cowboy Carter”.
- Найкращий новий артист: Chappell Roan
- Найкращий вокальний поп-альбом: Sabrina Carpenter — “Short nʼ Sweet”.
- Найкраще сольне поп-виконання: Sabrina Carpenter — “Espresso”.
- Найкраще поп-виконання дуету / гурту: Lady Gaga & Bruno Mars — “Die With A Smile”.
- Найкращий танцювальний/електронний запис: Justice & Tame Impala — “Neverender”.
- Найкращий танцювальний поп-запис: Charli xcx — “Von dutch”.
- Найкращий електронний/танцювальний альбом: Charli xcx — “BRAT”.
- Найкраща рок пісня: Annie Clark, songwriter (St. Vincent) — “Broken Man”.
- Найкращий рок-альбом: The Rolling Stones — “Hackney Diamonds”.
- Найкращий альтернативний альбом: St. Vincent — “All Born Screaming”.
- Найкраща R&B пісня: Rob Bisel, Cian Ducrot, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang, songwriters (SZA) — “Saturn”.
- Найкращий R&B альбом: Chris Brown — “11:11 (Deluxe)”.
- Найкраща реп-пісня: Kendrick Lamar — “Not Like Us”.
- Найкращий реп-альбом: Doechii — “Alligator Bites Never Heal”.
- Найкраща музика, написана для кіно/телебачення: Hans Zimmer — “Дюна: Частина друга”.