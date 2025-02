У Лос-Анджелесі оголосили переможців музичної премії «Греммі-2025»

Новини

У Лос-Анджелесі пройшла 67-ма церемонія вручення музичної премії «Греммі». Альбомом року став “Cowboy Carter” від Бейонсе, а піснею року — “Not Like Us” Кендріка Ламара.

Найбільше нагород зібрали Сабріна Карпентер, Бейонсе, Charli xcx і Кендрік Ламар. Також «Греммі» отримали The Rolling Stones і The Beatles — за пісню Джона Леннона Now and Then, яку відреставрували за допомогою штучного інтелекту.

На сайті премії оприлюднили повний список переможців:

Пісня та запис року: Kendrick Lamar — “Not Like Us”.

Альбом року: Beyoncé — “Cowboy Carter”.

Найкращий новий артист: Chappell Roan

Найкращий вокальний поп-альбом: Sabrina Carpenter — “Short nʼ Sweet”.

Найкраще сольне поп-виконання: Sabrina Carpenter — "Espresso".

Найкраще поп-виконання дуету / гурту: Lady Gaga & Bruno Mars — “Die With A Smile”.

Найкращий танцювальний/електронний запис: Justice & Tame Impala — "Neverender".

Найкращий танцювальний поп-запис: Charli xcx — "Von dutch".

Charli xcx — “Von dutch”. Найкращий електронний/танцювальний альбом: Charli xcx — “BRAT”.

Найкраща рок пісня: Annie Clark, songwriter (St. Vincent) — “Broken Man”.

Найкращий рок-альбом: The Rolling Stones — "Hackney Diamonds".

The Rolling Stones — “Hackney Diamonds”. Найкращий альтернативний альбом: St. Vincent — “All Born Screaming”.

St. Vincent — “All Born Screaming”. Найкраща R&B пісня: Rob Bisel, Cian Ducrot, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang, songwriters (SZA) — “Saturn”.