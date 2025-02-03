Адміністрація Трампа готує «зустрічі та переговори» з Україною і Росією

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація готує «зустрічі та переговори» з Україною, Росією та «різними сторонами».

Слова Трампа передає CNN.

«Ми маємо справу з Україною і Росією. У нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, в тому числі з Україною і Росією. І я думаю, що ці дискусії проходять досить добре», — сказав Трамп.

Cпеціальний посланник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог сказав, що «обидві сторони» повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни.

«Президент України Володимир Зеленський «вже дав зрозуміти, що помʼякшить свою позицію щодо територій». І Путіну також доведеться помʼякшити свої позиції», — сказав Келлог в інтервʼю Fox News.

У відповідь на слова Келлога радник президента Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин зазначив, що не бачив повністю інтервʼю Келлога. Однак якщо його план з урегулювання війни — лише «припинення вогню і вибори, то це провальний план». Литвин пояснив, що лідера РФ Володимира Путіна не залякати лише цими двома речами.

Плани Трампа щодо війни в Україні

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal пише, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність та не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну — інакше введе великі податки та санкції.

За словами Зеленського, йому імпонує тактика Трампа щодо закінчення війни в Україні. Однак наголосив, що переговори Трампа й Путіна про війну без України — це небезпечно для всіх.