США хочуть від України виборів — особливо, якщо буде перемирʼя з Росією

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Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела президентські і парламентські вибори. Потенційно розглядають термін до кінця 2025 року, особливо якщо вдасться домовитися про перемир’я з Росією в найближчі місяці.

Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог в інтервʼю Reuters.

«Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо і це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, у вас потенційно є більше ніж одна людина», — сказав він.

Дональд Трамп і Кейт Келлог розповідали, що працюють над планом посередництва в угоді про припинення вогню між Росією і Україною впродовж перших кількох місяців роботи нової адміністрації президента США.

За інформацією від двох джерел Reuters, план Трампа все ще не готовий і жодних політичних рішень ще не ухвалювали. Однак останніми днями Кіт Келлог й інші посадовці Білого дому обговорювали, як підштовхнути Україну погодитися на вибори за умови «початкового перемир’я з Росією».

Водночас джерела в українському уряді розповіли агентству, що адміністрація Трампа офіційно не вимагала від України провести вибори до кінця року.

Президент України Володимир Зеленський в одному з нещодавніх інтервʼю зазначав, що вибори можливі лише після закінчення гарячої фази війни, коли Україна залишиться в сильній позиції і з сильною армією. Наразі він не визначився, чи братиме участь у президентських виборах знову.

Плани Трампа щодо війни в Україні

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal пише, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність та не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну — інакше введе великі податки та санкції.

За словами Зеленського, йому імпонує тактика Трампа щодо закінчення війни в Україні.