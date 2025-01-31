FT: Китай будує у Пекіні більший за Пентагон військовий командний центр на випадок війни
- Автор:
- Оля Березюк
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Китайські військові будують масивний комплекс на заході Пекіну, який слугуватиме командним центром воєнного часу.
Про це виданню Financial Times розповіли джерела.
На супутникових знімках, які отримало FT і які вивчає американська розвідка, видно будівельний майданчик площею приблизно 1 500 акрів за 30 км на південний захід від Пекіну. Військові аналітики вважають, що там можуть звести великі бункери, які будуть використовувати для захисту вищого керівництва Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) в разі конфлікту, зокрема за умов потенційної ядерної війни.
Очікується, що обʼєкт стане найбільшим у світі військовим командним центром і щонайменше в 10 разів перевищить за розмірами Пентагон.
Згідно з аналізом супутникових знімків, основне будівництво розпочалося в середині 2024 року. В американській розвідці цей проєкт називають «Пекінським військовим містом».
Будівництво відбувається в той час, коли Народно-визвольна армія Китаю розробляє нову зброю і проєкти до столітнього ювілею цієї сили, який відзначатимуть у 2027 році. За даними американської розвідки, лідер КНР Сі Цзіньпін також наказав НВАК до того часу розробити можливості для нападу на Тайвань.
- Напруження в Азійсько-Тихоокеанському регіоні зростає на фоні погроз Китаю захопити Тайвань, який є союзником США. Правляча Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території. Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю.
- У березні 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін закликав війська Китаю готуватися до війни, а напередодні 2024-го заявив, що «воззʼєднання» неминуче. МЗС Тайваню також прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році.
- У кінці травня 2024 року Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню одразу після інавгурації президента Тайваню Лай Цінде. Літаки і флот КНР провели імітацію нападу.