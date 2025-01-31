Пентагон і Конгрес США забороняють своєму персоналу використовувати DeepSeek

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Міністерство оборони і Конгрес США заборонили своїм співробітниками користуватися новим китайським чат-ботом на основі штучного інтелекту DeepSeek.

Про це пишуть Bloomberg і Axios.

Агентство оборонних інформаційних систем, яке відповідає за ІТ-мережі Пентагону, заблокувало доступ до вебсайту DeepSeek. У політиці конфіденційності чат-боту зазначають, що дані користувачів зберігаються на серверах у Китаї та регулюються за китайським законодавством.

У Конгресі США поки що наполегливо попереджають свій персонал, що не слід використовувати DeepSeek, бо його ще перевіряють і він не має дозволу для офіційного використання.

Представники Конгресу розіслали попередження для співробітників, у якому уточнили, що деякі люди вже «використовують DeepSeek для доставки шкідливого програмного забезпечення та зараження пристроїв». Тому Палата представників США обмежила функціональність DeepSeek на всіх випущених Палатою пристроях.

За кілька днів до цього Військово-морські сили США теж заборонили будь-яке використання DeepSeek через можливі проблеми безпеки та етичні ризики.

Що таке DeepSeek

27 січня DeepSeek обійшов ChatGPT і став найбільш популярним безплатним застосунком в App Store. Того ж дня на китайський чат-бот скоїли масштабну кібератаку.

Компанію DeepSeek у 2023 році заснував 40-річний Лянь Веньфенг, випускник факультету інформаційної та електронної інженерії. Він створив магазин чипів Nvidia A100, які зараз заборонено експортувати в Китай. Медіа припускають, що це могло спонукати його запустити DeepSeek, поєднавши ці чипи з дешевшими, нижчого класу, які все ще доступні для імпорту.

DeepSeek працює на основі моделі DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом. Деякі фахівці кажуть, що цю модель розробили менш ніж за $6 мільйонів — конкуренти витрачають значно більші суми. Інші спеціалісти, утім, заперечують таку інформацію.

Компанія OpenAI — творець чат-боту на основі штучного інтелекту ChatGPT — 29 січня заявила, що китайські компанії «постійно» намагаються використати американських конкурентів, щоб вдосконалити свої моделі ШІ.