МЗС України викликало посла Словаччини через заяви премʼєра Фіцо

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МЗС України

До Міністерства закордонних справ 30 січня викликали посла Словаччини в Україні Павела Віздала. Йому висловили «рішуче несприйняття» заяв про нібито втручання України у внутрішні справи Словаччини.

Про це повідомили в МЗС.

Заступник міністра Олександр Міщенко зазначив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наразі виступає «рупором Кремля». Такі дії з боку словацької влади неприйнятні, бо завдають шкоді українсько-словацьким відносинам та єдності всього Європейського Союзу в протидії російській агресії.

Уряд Словаччини намагається зберегти залежність від російських енергоносіїв, усупереч спільним європейським зусиллям — це неприйнятно, вважають в українському МЗС. Тож Братиславу закликали припинити таку практику та повернутися до конструктивного діалогу й розвитку добросусідських відносин між країнами.

Окремо українська сторона наголосила, що підтримує і розвиває добрі контакти з усіма міжнародними партнерами, які допомагають Україні.