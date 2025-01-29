Нова влада Сирія розпустила парламент, скасувала конституцію і оголосила Ахмада аль Шараа президентом

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Нова влада Сирії 29 січня оголосила про розпуск Народної Ради (парламенту), всіх військових угруповань і політичних структур. Фактичний лідер Сирії Ахмед аль Шараа на перехідний період стане президентом.

Про це заявив командувач «Хаят Тахрір аш-Шам» Хасан Абдул Гані.

Також він оголосив про скасування конституції 2012 року, розпуск армії режиму Асада та відновлення сирійської армії на національних базах.

Розпустять і всі служби безпеки колишнього режиму, натомість нова влада хоче сформувати новий інститут безпеки в країні.

Гані оголосив і про розпуск Арабської соціалістичної партії Баас, яка фактично керувала країною з 1963 року, та партій коаліції «Національний прогресивного фронту», яку Баас очолювала. Відновлення цих політсил під будь-якою іншою назвою заборонено.

Він зазначив, що всі військові угруповання, політичні та цивільні революційні органи будуть розпущені й інтегровані в державні інститути.

«Ми оголошуємо про призначення Ахмада аш-Шараа президентом країни на перехідний період, він буде виконувати обовʼязки президента Сирійської Арабської Республіки та представляти її на міжнародних форумах», — сказав Гані.

Ахмада аш-Шараа уповноважили сформувати тимчасову законодавчу раду на перехідний період. Рада виконуватиме свої обовʼязки, доки ухвалять постійну конституцію країни і вона набуде чинності.

Повалення режиму Асада в Сирії

Сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск 8 грудня 2024 року і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці формують перехідний уряд — його очолює Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмад аль Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти із Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже повалили.