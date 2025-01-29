У США закрили справу проти соратників Трампа про зберігання секретних документів у Мар-а-Лаго
- Автор:
- Оля Березюк
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Американські прокурори вирішили припинити кримінальну справу проти двох соратників президента США Дональда Трампа у справі про зберігання секретних документів у резиденції Трампа.
Про це пише Reuters.
Мова про камердинера Трампа Волта Наута і менеджера з нерухомості Карлоса де Олівейра.
Їх підозрювали в тому, що вони нібито допомагали перешкоджати розслідуванню зловживань Трампа щодо секретних документів.
Згідно з матеріалами справи ці двоє не заперечували проти рішення прокурора.
Цей крок знаменує завершення двох судових переслідувань Трампа спеціальним радником Джеком Смітом, оскільки в листопаді 2024-го припинили справу про штурм Капітолія.
У ще одній справі — про виплату порнозірці Стормі Деніелс — суд призначив Трампу безумовне звільнення.
Про яку справу йдеться
У серпні 2022 року ФБР провело обшук у резиденції Трампа «Мар-а-Лаго» в рамках розслідування справи про поводження з секретними документами, які експрезидент забрав із Білого дому, коли залишав посаду. У приміщенні знайшли 300 секретних матеріалів. Серед них були матеріали ЦРУ, Міністерства оборони, Агентства нацбезпеки, Міністерства енергетики та Держдепартаменту.
Трамп не мав права зберігати ці документи в себе, бо вони містили інформацію про оборонний потенціал США та інших країн, а також про ядерну програму США.
У червні 2023 року журі присяжних звинуватило Трампа за 38 пунктами. За версією обвинувачення Трамп не тільки незаконно зберігав у себе документи, а ще й двічі демонстрував їх іншим людям.
15 липня 2024 року Окружний суд США цю справу проти Трампа. Суд вирішив, що призначення спеціального прокурора Джека Сміта в цій справі було неконституційним.