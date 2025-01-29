Молдова і Придністровʼя уклали контракт про постачання газу в кредит

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Молдова і невизнане Придністровʼя уклали контракт про постачання трьох мільйонів кубометрів газу в кредит.

Про це повідомив виконувач обовʼязків голови правління компанії «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Поставки підтримають функціональність газової системи Придністров’я. Цей обсяг газу підтримуватиме тиск у газовій системі лівого берега Дністра доти, доки до Придністровʼя не почнуть постачати газ за грантом від Європейського Союзу. За умовами договору, цей обсяг природного газу мають повернути до 1 березня 2025 року.

Медіа Придністров’я оцінили, що 3 мільйонів кубометрів газу вистачить на забезпечення потреб регіону на 10 днів. Це з урахуванням віялових відключень світла і нічної роботи деяких підприємств.

«Лідер» невизнаного Придністровʼя Вадим Красносельський заявив, що Росія виділить Придністровʼю кредит для оплати молдовського газу.

«РФ кредитує нас, "Тираспольтрансгаз" кредитується і сплачує за той газ, що надійде у Придністров’я», — розповів Красносельський російським пропагандистам.

Він очікує, що може почати надходити до кінця цього тижня — за «хорошого сценарію», якщо «не буде фізичного перешкоджання».

Енергетична криза у Придністровʼї

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС і невизнане Придністров’я.

Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністровʼю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що від січня припинить постачати газ до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

У Придністровʼї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають із запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Промислові підприємства призупинили роботу, а з 3 січня ввели віялові відключення електроенергії.

Спершу від допомоги Молдови в закупках газу на європейських ринках у ПМР відмовилися — чекали, що російський «Газпром» відновить поставки. Уже 20 січня Придністров’я погодилося отримувати газ від молдовської держкомпанії «Молдовагаз». Регіон зобовʼязався платити за ці поставки.

Лідер невизнаного Придністровʼя Вадим Красносельський каже, що Росія відновить подачу газу для невизнаного Придністровʼя — робитиме це у форматі гуманітарно-технічної допомоги.