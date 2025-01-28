НАБУ розпочало кримінальне провадження через можливе зловживання владою Умєровим

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Рустем Умєров / Facebook

Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження через можливе зловживання владою міністром оборони Рустемом Умєровим.

Про це бюро повідомило в коментарі «Суспільному» та «Радіо Свобода».

У бюро кажуть, що провадження зареєстрували після заяви Центру протидії корупції.

«За результатами розгляду заяви ухвалено рішення у порядку статті 214 КПК України про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27.01.2025 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України», — розповіли в бюро.

ЦПК звертався до НАБУ через те, що Умєров наприкінці минулого тижня, всупереч рішенню наглядової ради, відмовився продовжувати контракт із керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою, а також відкликав з наглядової ради Агенції двох представників держави — Тараса Чмута та Юрія Джигиря — які голосували за продовження контракту з Безруковою.

25 січня Агенція оборонних закупівель заявила, що продовжить роботу під керівництвом Безрукової, попри рішення Умєрова. Однак 27 січня «Суспільне» з посиланням на власні джерела писало, що міністр Умєров ініціював службове розслідування в Агенції, а Безрукову на час розслідування відсторонили від роботи.

У Центрі протидії корупції розкритикували рішення Умєрова не продовжувати контракт з Безруковою. Виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк раніше пояснювала, що наглядова рада без погодження Міноборони має законне право продовжити контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель.

Сама Безрукова говорила, що в неї «почали погіршуватися» відносини з міністром оборони Рустемом Умєровим через інцидент з неякісними 120-мм мінами.