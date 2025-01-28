НАБУ розпочало кримінальне провадження через можливе зловживання владою Умєровим
- Автор:
- Оля Березюк
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Рустем Умєров / Facebook
Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження через можливе зловживання владою міністром оборони Рустемом Умєровим.
Про це бюро повідомило в коментарі «Суспільному» та «Радіо Свобода».
У бюро кажуть, що провадження зареєстрували після заяви Центру протидії корупції.
«За результатами розгляду заяви ухвалено рішення у порядку статті 214 КПК України про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27.01.2025 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України», — розповіли в бюро.
ЦПК звертався до НАБУ через те, що Умєров наприкінці минулого тижня, всупереч рішенню наглядової ради, відмовився продовжувати контракт із керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою, а також відкликав з наглядової ради Агенції двох представників держави — Тараса Чмута та Юрія Джигиря — які голосували за продовження контракту з Безруковою.
25 січня Агенція оборонних закупівель заявила, що продовжить роботу під керівництвом Безрукової, попри рішення Умєрова. Однак 27 січня «Суспільне» з посиланням на власні джерела писало, що міністр Умєров ініціював службове розслідування в Агенції, а Безрукову на час розслідування відсторонили від роботи.
У Центрі протидії корупції розкритикували рішення Умєрова не продовжувати контракт з Безруковою. Виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк раніше пояснювала, що наглядова рада без погодження Міноборони має законне право продовжити контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель.
Сама Безрукова говорила, що в неї «почали погіршуватися» відносини з міністром оборони Рустемом Умєровим через інцидент з неякісними 120-мм мінами.
- Агенцію оборонних закупівель створили в липні 2022 року за зразком Агенції НАТО з підтримки й постачання. Її завдання — зробити закупівлі зброї для України прозорими й унеможливити корупцію. Із січня цього року агенцію очолює Марина Безрукова