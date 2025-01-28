Російські військовополонені в Україні знову телефонуватимуть рідним, але є умови

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Альберт Лорес / «Бабель»

Військовим ЗС РФ, які перебувають у полоні на території України, за певних умов дозволять телефонувати додому.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Кабмін вніс зміни до Порядку тримання військовополонених. Тепер російські солдати зможуть дистанційно поспілкуватися з родичами, якщо узгодять це з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. Водночас табір має бути оснащений відповідним програмним забезпеченням. Ідеться про IP-телефонію, тобто інтернет-дзвінок — наприклад, по відеозвʼязку.

Військовополоненим росіянам, підозрюваним чи обвинувачуваним у злочинах, необхідно не лише узгодити спілкування з рідними з Координаційним штабом, але й отримати письмовий дозвіл слідчого, прокурора або суду в рамках кримінального провадження.

Що передувало

У квітні 2024 року на сайті Кабміну петиція про заборону для російських полонених на дзвінки набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Авторка петиції пояснювала ініціативу тим, що українським полоненим росіяни вже давно заборонили дзвінки. Вона пропонувала ввести аналогічні заходи, допоки Росія не надасть українцям можливості телефонувати на регулярній основі.

Однак в уряді відхилили ідею. Премʼєр Денис Шмигаль пояснював, що телефонні розмови виконують важливу інформативну функцію. За допомогою цього росіяни отримують інформацію про те, що їм не варто боятися здаватися в полон, оскільки Україна дотримується всіх положень Конвенції та забезпечує належні умови тримання військовополонених.

У вересні минулого року Україна все ж заборонила військовополоненим росіянам здійснювати телефонні дзвінки через збільшення кількості випадків жорстокого поводження з українськими полоненими.