«Євробачення-2025». У якому півфіналі виступатиме Україна
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Eurovision Song Contest
За результатами жеребкування Україна виступить у першій частині першого півфіналу конкурсу «Євробачення-2025» 13 травня.
Про це стало відомо після жеребкування.
У першому півфіналі також виступатимуть Швеція, Словенія, Ісландія, Естонія, Польща, Португалія, Нідерланди, Азербайджан, Албанія, Сан Маріо, Бельгія, Кіпр, Хорватія та Норвегія.
У другому півфіналі, що відбудеться 15 травня, змагатимуться Австрія, Литва, Чорногорія, Вірменія, Греція, Ірландія, Австралія, Латвія, Чехія, Ізраїль, Мальта, Фінляндія, Данія, Люксембург, Грузія та Сербія.
Гранд-фінал Євробачення відбудеться 17 травня. Щорічно пʼять країн-засновниць конкурсу потрапляють до фіналу — це Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. До них кожен рік доєднується країна, яка проводить «Євробачення». Цього року це Швейцарія — конкурс проведуть у швейцарському місті Базель.
- Фінал українського Нацвідбору відбудеться 8 лютого. За право представляти Україну на «Євробаченні-2025» змагатимуться Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абіє, «ДК Енергетик», Маша Кондратенко, Влад Шериф і FIЇNKA.
- До журі Нацвідбору відібрали переможницю «Євробачення-2016» Джамалу, лідера рокгурту «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» Сергія Танчинця і фронтвумен гурту Go_A Катерину Павленко.