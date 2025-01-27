Тисячі палестинців повертаються на північ сектора Гази — там були найзапекліші бої

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Тисячі палестинців повертаються на північ сектора Гази через коридор Нецарим, незважаючи на руйнування і загрози нових конфліктів.

Про це пишуть CNN і Al Jazeera.

Ізраїль наказав провести масову евакуацію населення з півночі сектора Газа в перші дні війни, яка почалась 7 жовтня 2023 року, і заблокував його незабаром після того, як туди увійшли наземні війська. Близько мільйона людей втекли на південь, тоді як сотні тисяч залишилися на півночі — там точилися найзапекліші бої.

Зранку 27 січня Ізраїль відкрив військові контрольно-пропускні пункти, що понад рік розділяли територію на північну і південну зони. Це трапилось на 48 годин пізніше, ніж спочатку планували. Ізраїль поклав відповідальність за затримку на палестинське угруповання ХАМАС — бойовики нібито порушили умови угоди про припинення вогню.

Ізраїль очікував, що ХАМАС відпустить під час другого раунду звільнення заручників цивільну заручницю Арбель Єгуд. Коли цього не сталося, Ізраїль відклав відкриття коридору Нецарим, відмовляючись пускати людей. Зрештою. ХАМАС погодився звільнити більше заручників, зокрема Єгуд.

AFP

AFP

AFP

Палестинці, які вже понад рік живуть в наметових таборах і школах, перетворених на притулки, прагнуть повернутися до своїх домівок — навіть знаючи, що їх, найімовірніше, пошкодили або зруйновали. Багато хто побоювався, що вони назавжди залишаться на півдні сектора Гази. Їх також налякали пропозиції президента США Дональда Трампа переселити велику кількість палестинців до Єгипту та Йорданії.

Незважаючи на те, що більшість будівель на півночі Гази були зруйновані під час бойових дій, палестинці наполягають на своєму бажанні повернутися на рідні землі. Представник ХАМАС Іззат аль Рішк назвав повернення «великим днем», зазначивши, що ця подія руйнує плани Ізраїлю про переміщення палестинців.

Палечтинці повертаються на північ сектора Гази через відкритий коридор Нецарим. Getty Images

Коридору Нецарим відкрився для пішоходів о 07:00 за місцевим часом. Автівки пропускали після перевірки з 09:00. Відкриття коридору дозволить повернутися додому близько 650 тисячам палестинців.

Багато людей тижнями чекали цього моменту, проводячи останні кілька днів на вулицях або на пляжі з матрацами, речами та баками з водою, щоб побачити відкриття контрольно-пропускного пункту.

Палестинці чекають, аби повернутися до своїх домівок на півночі сектора Гази, 26 січня 2025 року. Getty Images

Угода про припинення вогню в Газі

Увечері 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Спершу угода про припинення вогню мала набути чинності 19 січня, проте Ізраїль продовжував атакувати сектор Гази, бо ХАМАС вчасно не надав списку заручників, яких мали звільнити, і тим самим порушив умови угоди. Проте згодом ХАМАС все ж надав перелік заручників, яких звільнять, Ізраїль це підтвердив, й угода почала діяти.

Медіа пишуть, що на першому етапі ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази, Ізраїль звільнить приблизно 2 000 палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених. Ізраїль дозволить пораненим у Газі пересуватися територією, щоб отримати медичну допомогу, і відкриє пункт пропуску «Рафах» з Єгиптом. Військові ЦАХАЛ почнуть відступати від Філадельфійського коридору.