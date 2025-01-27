Молдова дасть Придністровʼю в кредит три мільйони кубометрів газу

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Молдова та Європейська комісія спільно розробили план, щоб припинити гуманітарну кризу в Придністровʼї та забезпечити стійкість енергосектора регіону.

Про це рішення заявив премʼєр-міністр Дорін Речан, передає IPN.

Пакет підтримки складається з трьох компонентів. За словами премʼєра, уряд Молдови в кредит надасть три мільйони кубометрів газу для Придністовʼя, щоб там могли підтримувати тиск у системі природного газу.

Лідер невизнаного Придністровʼя Вадим Красносельський перед повідомленням від молдовського премʼєра заявив, що «днями» Молдова має ухвалити рішення про постачання газу в регіон, і якщо не буде «фізичного спротиву» з боку деяких молдовських посадовців, то газ у Придністровʼї буде до кінця тижня.

Другий пункт пакета підтримки ЄС передбачає «екстрене втручання» на період з 1 до 10 лютого. Європейський Союз пропонує грант на €30 мільйонів на закупівлю природного газу на цей період, щоб виробляти електроенергію для правого берега та забезпечити споживання природного газу для лівого берега.

У останньому пункті плану йдеться про комплексну програму енергетичної стійкості на найближчі два роки. Це стосується необхідних інвестицій як у виробництво, так і в розподіл електроенергії, а також заходів, щоб знизити тарифи на електроенергію для всіх громадян Молдови. За словами премʼєр-міністра, цю комплексна програма має завершити протягом наступних трьох тижнів.

Енергетична криза в Придністровʼї

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС і невизнане Придністров’я.

Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які та висунула для продовження постачання газу Придністровʼю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що від січня припинить постачати газ до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

У Придністровʼї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають із запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Промислові підприємства призупинили роботу, а з 3 січня ввели віялові відключення електроенергії.

Спершу від допомоги Молдови в закупках газу на європейських ринках у ПМР відмовилися — чекали, що російський «Газпром» відновить поставки.

15 січня Красносельський заявив, що Росія відновить подачу газу для невизнаного Придністровʼя — робитиме це у форматі гуманітарно-технічної допомоги.

Уже 20 січня Придністров’я погодилося отримувати газ від молдовської держкомпанії «Молдовагаз». Регіон зобовʼязався платити за ці поставки.