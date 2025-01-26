Президент Колумбії відмовився приймати літаки зі США з мігрантами. Після погроз санкціями він передумав

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Президент Колумбії Густаво Петро не погодився приймати своїх депортованих зі США громадян на військових літаках, однак після погроз санкціями змінив рішення.

Про це повідомляють The Hill, Reuters і CBS News.

Спершу Густаво Петро сказав, що Сполучені Штати мають розробити протокол щодо гідного ставлення до мігрантів, перш ніж Колумбія почне їх приймати.

«США не можуть ставитися до колумбійських мігрантів як до злочинців. Я закриваю американським літакам з колумбійськими мігрантами доступ на нашу територію», — прокоментував лідер країни в X.

Тоді президент Дональд Трамп доручив запровадити 25% мита на всі колумбійські товари, що надходять до США. За тиждень їх обіцяли підняти до 50%, пише Reuters.

Він також пригрозив негайним скасуванням віз для колумбійських урядовців та їхніх родичів та забороною на вʼїзд у Штати. Йшлося і про посилення митних перевірок мандрівників і вантажів з Колумбії.

Одразу після цього Колумбія відступила. Як пише CNN, країна запропонувала відправити президентський літак, щоб забрати своїх громадян.