Фіцо заявив, що не піде у відставку, але не виключає дострокових виборів

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Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо не планує йти у відставку на тлі масових протестів у країні.

Про це пише Dennik N.

«Уряд можна змінити лише за умови проведення виборів», — додав Фіцо.

Водночас він зазначив, що дострокові вибори не виключені. Він назвав їх технічним розвʼязанням проблем в коаліції, але не вважає це «хорошим політичним рішенням».

Тим часом коаліційні партії втратили більшість у словацькому парламенті, оскільки з фракції партії «Голос» виключили двох депутатів. Тепер владні рухи мають загалом 74 крісла, опозиція — 76.

Це може бути вагомим підсиленням напередодні голосування за довіру урядові Роберта Фіцо.