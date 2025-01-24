Спецпредставник Трампа: У війні Україна втратила більше солдатів, ніж США у Вʼєтнамі й Кореї разом

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Спецпосланець президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні Кіт Келлог заявив, що втрати України у повномасштабній війні проти Росії більші, ніж втрати США під час воєн у В’єтнамі та Кореї разом.

Про це Келлог сказав в ефірі телеканалу Fox News.

За його словами, у російсько-українській війні обидві сторони зазнали втрат у «сотні тисяч жертв». Він порівняв український окупований Маріуполь — місто на 500 тисяч людей, яке повністю зруйнували російські війська, з американським Денвером.

Під час Корейської війни у 1950—1953 роках США втратили близько 37 тисяч військових загиблими. У війні у Вʼєтнамі у 1965—1975 роках США втратили приблизно 58 тисяч солдатів загиблими.

Тобто спецпосланець Трампа стверджує, що Україна втратила понад 80 тисяч військових. Раніше Келлог заявляв, що втрати Росії за весь час повномасштабного вторгнення в пʼять разів більші, аніж в України.

Келлог нагадав про нещодавній виступ президента Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Там Трамп закликав Саудівську Аравію знизити ціни на нафту, щоб тиснути на Росію для припинення війни в Україні.

«Росія отримує мільярди доларів від продажу нафти. А якщо знизити ціну до $45 за барель, то це буде свого роду точка беззбитковості. Якщо ви досягнете цієї точки, ви дійсно завдасте шкоди російській економіці», — підкреслив спецпосланець Трампа.

Плани Трампа щодо війни в Україні

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal пише, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів.