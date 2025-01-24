У «Дії» зʼявляться нові послуги для ветеранів і родин загиблих
- Автор:
- Ірина Перепечко
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На держпорталі «Дія» зʼявляться нові електронні послуги для ветеранів і родин загиблих.
Про це повідомляє Мінветеранів.
Через портал «Дія» люди зможуть отримати статус інвалідності, що є наслідком війни, і статус члена сімʼї загиблих (померлих) військових. Відсьогодні Міністерство у справах ветеранів України спільно з Міністерством цифрової трансформації розпочали бета-тестування.
Нові послуги мають мінімізувати бюрократію. Ветерани та родини загиблих (померлих) військових зможуть у зручний спосіб подавати заяви, щоб отримати відповідний статус, а посадовці з питань ветеранської політики матимуть електронний кабінет, щоб опрацьовувати ці заявки.
У Мінветеранів наголосили, що цифровізація сервісів і безбар’єрність послуг для ветеранів та їхніх родин є пріоритетами для міністерства.
- Наприкінці грудня на порталі «Дія» зʼявилася послуга анулювання бронювання для військовозобовʼязаних працівників. Якщо компанія досягла ліміту заброньованих працівників, вона може розбронювати співробітника і дати відстрочку іншому в режимі онлайн.
- 14 січня уряд дозволив підприємствам перебронювати працівників через портал «Дія» без 72-годинного очікування.