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Україна перебуває на завершальній стадії розробки реформи рекрутингу, щоб заохотити приєднуватися до Збройних сил людей віком від 18 до 25 років.

Про це для Associated Press розповів заступник голови Офісу президента, екскомандир 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павло Паліса.

Київ вивчає нові варіанти набору військових на службу, тому що нинішня система призову, успадкована з радянських часів, заважає прогресу. Одна з ініціатив — чесний контракт. Його Паліса описує як такий, що фінансові стимули, чіткі гарантії підготовки та заходи, які забезпечують діалог між солдатами й командирами. Такий план спрямований на залучення:

чоловіків віком від 18 до 25 років, які поки що звільнені від мобілізації;

чоловіків з відстрочкою;

демобілізованих чоловіків.

Реформа рекрутингу може стати відповіддю на заклики адміністрацій Джо Байдена і Дональда Трампа знизити мобілізаційний вік в Україні з 25 років до 18. У США вважають, що ситуація на фронті складна, бо треба «збільшити кількість військ на передовій», щоб укріпити позиції, а Україна має ухвалити «важкі рішення» щодо подальшої мобілізації.