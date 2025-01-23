Убивство трьох дітей в Англії. Винуватця засудили до 51 року вʼязниці

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У Великій Британії до 51 року вʼязниці засудили 18-річного Акселя Рудакубана за вбивство трьох дітей у Саутпорті влітку 2024 року. Його злочин став підґрунтям для найжорстокіших заворушень у країні за останнє десятиліття.

Про це повідомляє AP.

Суддя Джуліан Гуз назвав справу «найекстремальнішим, шокуючим і надзвичайно серйозним злочином» і додав, що не міг призначити довічне увʼязнення без умовно-дострокового звільнення, тому що Рудакубані було менше 18 років, коли він скоїв злочин.

Аксель Рудакубана повинен відсидіти 51 рік, перш ніж зможе клопотати про умовно-дострокове звільнення. Хлопець відбуватиме покарання за звинуваченнями у трьох вбивствах, десятьох замахах на вбивство, зберігання ножа, отрути рицину та посібника з «Аль-Каїди».

Коли його привезли до суду, а прокурори почали зачитувати докази, Рудакубана перебив їх, крикнувши, що погано почувається і хоче звернутися до парамедика. Хтось із залу крикнув: «Боягуз!» Слухання продовжили без нього.

Що передувало

У танцювальному клубі британського міста Саутпорт 29 липня 2024 року стався напад. Загинули троє дівчат віком 6, 7 і 9 років, ще приблизно 10 людей постраждали.

Того ж дня російський сайт Channel3 Now, що видає себе за американську інформаційну агенцію, повідомив, що вбивця — 17-річний нелегальний мігрант Алі аль Шакаті. Далі цю заяву поширили прихильники теорій змов і радикальні угруповання. На вулиці вийшли тисячі ультраправих британців— вони трощили вітрини, палили будівлі, нападали на мігрантів і поліцейських. Постраждали десятки містян і правоохоронців.

Першого серпня стало відомо справжнє імʼя підозрюваного — ним виявився на той момент 17-річний британець руандійського походження Аксель Муганва Рудакубана. Він народився в Кардіффі, на півдні Уельсу.