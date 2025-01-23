У «Резерв+» запустили бета-тестування електронного направлення на ВЛК
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
У застосунку «Резерв+» запустили бета-тестування нового сервісу — електронного направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Зараз військовозобов’язані отримують паперові направлення в Територіальних центрах комплектування, витрачаючи час у чергах. Завдяки реформі цей процес стане значно простішим і зручнішим.
Як це працює:
- користувач надсилає запит через «Резерв+»;
- керівник ТЦК підтверджує запит;
- користувач отримує сповіщення із всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.
Спочатку направлення зможуть згенерувати громадяни, які бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для тих, хто отримав паперову повістку на проходження комісії.
Мета бета-тестування — перевірити роботу нового сервісу і вдосконалити його до запуску. Долучитися до тестування можна тут.
А вже з осені 2025 року для проходження огляду на придатність у «Резерв+» можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із Національною службою здоровʼя України.
- «Резерв+» — це застосунок від Міноборони, який запустили 18 травня 2024 року. Він надає доступ до інформації в реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг», у ньому військовозобовʼязані можуть оновити свої дані, як у ТЦК чи ЦНАП.
- 18 червня 2024 року в «Резерв+» зʼявилися військово-облікові документи з QR-кодом, а 26 червня — статус бронювання від мобілізації.