У «Резерв+» запустили бета-тестування електронного направлення на ВЛК

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У застосунку «Резерв+» запустили бета-тестування нового сервісу — електронного направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Зараз військовозобов’язані отримують паперові направлення в Територіальних центрах комплектування, витрачаючи час у чергах. Завдяки реформі цей процес стане значно простішим і зручнішим.

Як це працює:

користувач надсилає запит через «Резерв+»;

керівник ТЦК підтверджує запит;

користувач отримує сповіщення із всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.

Спочатку направлення зможуть згенерувати громадяни, які бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для тих, хто отримав паперову повістку на проходження комісії.

Мета бета-тестування — перевірити роботу нового сервісу і вдосконалити його до запуску. Долучитися до тестування можна тут.

А вже з осені 2025 року для проходження огляду на придатність у «Резерв+» можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із Національною службою здоровʼя України.