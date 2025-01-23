Організатори оголосили всіх номінантів на премію «Оскар»

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Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила всіх номінантів 97-ї щорічної премії «Оскар».

За кількістю номінацій лідирує «Емілія Перес», яка претендує на 13 нагород. У «Wicked: Чародійки» і «Бруталіста» — по 10 номінацій, а в «Анори» — шість.

Фільм «Порцелянова війна» режисерів Брендана Беллома і Слави Леонтьєва номінували як найкращий документальний фільм. Це історія трьох українських митців порцелянової анімалістики, які працюють у Харкові на тлі війни.

Американську акторку Демі Мур уперше номінували на «Оскар» — у номінації «Найкраща жіноча роль» за фільм «Субстанція». У номінації «Найкраща чоловіча роль» представлений Тімоті Шаламе — за роль у фільмі «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець». У 2018 році його вже номінували на «Оскар» за роль у стрічці «Назви мене своїм імʼям».

Найкращий фільм

«Анора»;

«Бруталіст»;

«Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»;

«Конклав»;

«Дюна: Частина друга»;

«Емілія Перес»;

«Я все ще тут»;

«Хлопчаки з Нікеля»

«Wicked: Чародійка».

Найкращий актор

Едріан Броуді, «Бруталіст»;

Тімоті Шаламе, «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»;

Колман Домінго, «Синг-синг»;

Рейф Файнс, «Конклав»;

Себастьян Стен, «Учень: Сходження Трампа».

Найкраща акторка

Синтія Еріво , «Wicked: Чародійка»;

Карла Гаскон, «Емілія Перес»;

Майкі Медісон, «Анора»;

Демі Мур, «Субстанція»;

Фернанда Торрес, «Я все ще тут».

Найкращий режисер

Шон Бейкер, «Анора»;

Брейді Корбет, «Бруталіст»;

Джеймс Менголд, «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»;

Жак Одіар, «Емілія Перес»;

Коралі Фаржа, «Субстанція».

Найкращий документальний фільм

«Порцелянова війна»;

«Щоденники чорної скриньки»;

Soundtrack to a Coup dʼEtat;

«Немає іншої землі»;

«Цукрова тростина».

Найкраща чоловіча роль другого плану

Юрій Борисов , «Анора»;

, «Анора»; Кіран Калкін, «Справжній біль»;

Едвард Нортон, «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»;

Гай Пірс, «Бруталіст»;

Джеремі Стронг, «Учень. Історія Трампа».

Найкраща жіноча роль другого плану

Моніка Барбаро, «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець»;

Аріана Гранде, «Wicked: Чародійка»;

Фелісіті Джонс, «Бруталіст»;

Ізабелла Росселліні, «Конклав»;

Зої Солдана, «Емілія Перес».

Номінантів на «Оскар» мали оголосити 17 січня, однак через пожежі в Каліфорнії голосування членів Кіноакадемії продовжили.