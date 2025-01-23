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Організатори оголосили всіх номінантів на премію «Оскар»

Автор:
Олександра Опанасенко
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Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила всіх номінантів 97-ї щорічної премії «Оскар».

За кількістю номінацій лідирує «Емілія Перес», яка претендує на 13 нагород. У «Wicked: Чародійки» і «Бруталіста» — по 10 номінацій, а в «Анори» — шість.

Фільм «Порцелянова війна» режисерів Брендана Беллома і Слави Леонтьєва номінували як найкращий документальний фільм. Це історія трьох українських митців порцелянової анімалістики, які працюють у Харкові на тлі війни.

Американську акторку Демі Мур уперше номінували на «Оскар» — у номінації «Найкраща жіноча роль» за фільм «Субстанція». У номінації «Найкраща чоловіча роль» представлений Тімоті Шаламе — за роль у фільмі «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець». У 2018 році його вже номінували на «Оскар» за роль у стрічці «Назви мене своїм імʼям».

Найкращий фільм

Найкращий актор

Найкраща акторка

Найкращий режисер

Найкращий документальний фільм

Найкраща чоловіча роль другого плану

Найкраща жіноча роль другого плану

Номінантів на «Оскар» мали оголосити 17 січня, однак через пожежі в Каліфорнії голосування членів Кіноакадемії продовжили.