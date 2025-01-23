Військового Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ, випустять з-під варти. Він повернеться на службу

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Військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно самовільно залишив частину 19 вересня 2024 року, випустять з-під варти — з нього знімуть кримінальну відповідальність.

Про це з зали суду передає кореспондентка «Радіо Свобода».

За три дні він має повернутися на службу — буде оператором БпЛА.

Що передувало

Сергій Гнезділов — 24-річний військовослужбовець, який прийшов у ЗСУ у 2019 році. Його трирічний контракт мав закінчитися в березні 2022 року.

Усі ці роки він воював у 56 мотопіхотний Маріупольській бригаді. 19 вересня 2024 року Гнезділов пішов у СЗЧ (самовільно залишив частину) і за два дні публічно оголосив про це у фейсбуку. Він пояснив, що так хоче привернути увагу до проблеми, коли одні воюють безстроково, а інші не планують мобілізуватись.

Уже 9 жовтня Гнезділова затримали. Наступного дня йому оголосили підозру в дезертирстві. Під варту військового відправили 11 жовтня.

На ютуб-каналі «Бабеля» вийшло інтервʼю Сергія, де ми озвучили обвинувачення й аргументи різних сторін. Ось головні тези розмови, обовʼязково подивіться повну версію.