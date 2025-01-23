Трамп призначив очільником Секретної служби агента, який прикривав його під час замаху
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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AP
Президент США Дональд Трамп призначив новим директором Секретної служби агента Шона Куррана, який відповідав за його безпеку під час замаху в липні 2024 року.
Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social.
Курран має 23-річний досвід роботи в правоохоронних органах, розпочавши свою карʼєру в Секретній службі у 2001 році. Він відповідав за охорону Трампа під час його першого терміну і після нього.
Курран прикривав Трампа своїм тілом під час замаху в Батлері в Пенсильванії в липні 2024-го.
«Він довів свою безумовну хоробрість, коли, ризикуючи власним життям, допоміг врятувати мене від кулі вбивці в Батлері», — заявив Трамп.
На відміну від посад в уряді або посади директора ФБР, призначення на пост глави Секретної служби не потребує затвердження в Сенаті.
- 13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, у Дональда Трампа вистрілили щонайменше пʼять разів. Стрільцем був 20-річний Томас Крукс, який вів вогонь з гвинтівки AR-15. Трамп постраждав від однієї кулі — вона пробила йому верхню частину вуха. Від інших куль загинув 50-річний чоловік, ще двоє людей були поранені. Крукса застрелили бійці Секретної служби.