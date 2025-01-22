Ексчиновнику Міноборони Лієву обрали запобіжний захід — його підозрюють у розкраданні на снарядах і кулеметах

Новини

Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід колишньому керівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександру Лієву. Його підозрюють у розкраданні 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ і в розтраті 193 мільйонів гривень на закупівлі кулеметів.

Про це повідомило «Суспільне» із зали суду.

У слідчому ізоляторі Олександр Лієв перебуватиме до 14 березня 2025 з альтернативою застави у розмірі 9,084 мільйона гривень. Адвокати планують подати апеляційну скаргу. Засідання у справі Олександра Лієва переносили двічі — прокурор не зʼявлявся.

Державне бюро розслідувань 14 січня 2025 року повідомило про нову підозру Лієву і двом керівникам держпідприємства, які поставили в бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети. Слідчі встановили, що посадовці у 2022 році мали поставити на фронт 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів, але натомість провернули оборудку — замість якісної зброї у війська потрапили дешеві й непридатні для використання аналоги (і їх було лише 200).

Закуплені за держкошт кулемети були без маркування, відповідної технічної документації та супровідних документів. Під час бойового використання зброя не могла вести безперервну стрільбу і після перших пострілів взагалі виходила з ладу. Через це державний бюджет втратив 193 мільйони гривень. За це фігурантам загрожує до 15 років увʼязнення

Що передувало

У листопаді 2023 року hromadske випустило розслідування про контракт від 2022 року між Міністерством оборони і компанією «Львівський арсенал» на закупівлю 100 тисяч мінометних мін. Контракт був на 1,3 мільярда гривень, і МОУ заплатило наперед майже 100% суми. Боєприпаси так і не поставили. Реальна ж схема угоди, за даними журналістів, була така: Міністерство оборони України — «Львівський арсенал» (Україна) — Sevotech (Словаччина) — WDG (Хорватія) — Elmech Sintermak (Хорватія). Sevotech мала передати гроші WDG, а вже WDG купити боєприпаси у Elmech. Однак Elmech заявила, що грошей не отримала. Зрештою гроші нібито залишились у Sevotech.

26 січня 2024 року стало відомо, що Міноборони виграло суд у «Львівського арсеналу», який мав поставити 100 тисяч боєприпасів до мінометів. «Львівський арсенал» має виплатити МОУ понад 1,3 мільярда гривень попередньої оплати, 90,6 мільйонів пені та 96,7 мільйона штрафу за непоставку мін. У рамках цієї справи на рахунки та інше рухоме і нерухоме майно компанії наклали арешт.

27 січня СБУ оголосила підозри пʼятьом людям за розкрадання коштів на закупівлі снарядів. Підозру отримали колишній та нинішній керівники департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони (Олександр Лієв і Тоомас Нахкур), очільник і комерційний директор компанії «Львівський арсенал», а також їхній спільник — представник іноземної комерційної структури. Підозрюваним загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Тоомас Нахкур був відсторонений від обовʼязків 2 лютого, того ж дня суд поклав на нього особисті зобовʼязання.

У лютому 2024 року Лієва взяли під варту з альтернативою застави у 50 мільйонами гривень, за місяць відпустили додому під особисте зобовʼязання. У квітні того ж року ВАКС не обрав йому запобіжний захід.