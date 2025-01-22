Панама звернулася до ООН через погрози Трампа відібрати Панамський канал

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Посол Панами в ООН Елой Альфаро де Альба надіслав генсеку організації Антоніу Гуттерішу листа, в якому поскаржився на висловлювання президента США Дональда Трампа про плани повернути контроль над Панамським каналом.

Про це пише Reuters.

Наприкінці грудня 2024 року Трамп заявив, що США можуть відновити контроль над Панамським каналом, який Штати в 1999 році передали Панамі. За його словами, Панама встановила надмірно високі тарифи за користування каналом, а Китай впливає на режим його роботи. Трамп пообіцяв, що не дозволить, щоб канал потрапив у «чужі руки».

У листі до ООН Альба зазначив, що відповідно до статуту організації країни «повинні утримуватися у своїх міжнародних відносинах від погрози застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави».

Цей лист поширили серед 15 членів Ради Безпеки ООН. Панама є непостійним членом Радбезу у 2025—2026 роки.