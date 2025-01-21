Неідентифікованими залишаються 22 жертви із масового поховання в Ізюмі

Новини

Telegram / Олег Синєгубов

На січень 2025 року тіла 22 людей, яких знайшли в масовому похованні в Ізюмі Харківської області у вересні 2022 року, досі не ідентифікували.

Про це повідомила пресслужба Ізюмської громади.

Усіх їх записали як «невідома жінка» чи «невідомий чоловік». Усе через те, що відсутня будь-яка інформація щодо їхніх родичів чи знайомих, які могли свідчити, щоб ідентифікувати тіла. Через це завершити судово-медичні експертизи наразі неможливо.

У пресслужбі Ізюмської громади звернулися до місцевих жителів із проханням допомогти розшукати родичів або надати будь-які відомості про загиблих.

Що передувало

Місто Ізюм було під окупацією росіян з 1 квітня по 10 вересня 2022 року. На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині. Українським військам вдалося звільнити 421 населений пункт, зокрема Ізюм і Балаклію.

15 вересня 2022 року стало відомо, що під Ізюмом знайшли масове поховання загиблих військових ЗСУ та цивільних — там було 447 тіл. Більшість з ексгумованих тіл мали ознаки насильницької смерті, а 30 — сліди катувань. У вересні 2023 року було відомо про 57 неідентифікованих жертв.

У жовтні 2024 року українські правоохоронці повідомили про підозру трьом військовим російської армії, які причетні до загибелі одного з цивільних українців, якого знайшли в масовому похованні.

Двоє з підозрюваних виявилися українцями з Полтавщини та Луганщини, які воювали серед луганських проросійських бойовиків окупованої РФ Луганської області. Третій підозрюваний — це командир бойової машини, контрактник з 27 мотострілецької бригади, родом з Дагестану.