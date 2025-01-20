Reuters: ЄС планує поетапно знімати санкції з Сирії

Новини

Європейський Союз планує поетапно призупиняти численні економічні санкції проти Сирії, щоб підтримати країну в перехідному періоді, але водночас зберегти важелі вплину на неї.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Міністри закордонних справ ЄС обговорять призупинення деяких санкцій на зустрічі 27 січня у Брюсселі. Уряди країн почали переглядати свою політику щодо Сирії після повалення режиму Башара Асада і приходу до влади повстанців з угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (HTS), яке ООН визнає терористичним.

Уже підготовлені документи від відділу зовнішньої політики ЄС, які окреслюють варіанти підтримки переходу Сирії та дорожню карту послаблення санкцій. У документах зазначають, що серед європейських столиць є консенсус про потребу помʼякшити санкції та «надіслати позитивний сигнал» новій владі.

«Однак кілька держав-членів ЄС закликають бути обережними та зберегти певні важелі впливу на нову владу, якщо події розвиватимуться не так, як сподівалися», — йдеться в документі.

Санкції ЄС включають заборону на імпорт нафти із Сирії, на інвестиції в сирійську нафтову промисловість і замороження будь-яких активів Центрального банку Сирії в ЄС.

Варіанти підтримки Сирії, згадані в документі, серед іншого передбачають збільшення гуманітарної допомоги, поступову підтримку реконструкції, а ще — розгляд того, щоб дозволити сирійським біженцям, які проживають в Європі, подорожувати туди й назад протягом перехідного періоду.

Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Іспанія та Нідерланди раніше закликали ЄС тимчасово призупинити санкції проти Сирії у сферах транспорту, енергетики та банків.

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці формують перехідний уряд — його очолює Мухаммед Башир. Раніше він керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмад аль Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти з Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.