TikTok відновлює роботу у США

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Лише через 12 годин після того, як TikTok припинив роботу в Сполучених Штатах, соцмережа знову почала працювати. Американські користувачі почали отримувати доступ до TikTok у браузері й застосунку.

Про це передають TechCrunch і CNN.

Відновлення роботи почалося після заяви обраного президента США Дональда Трампа, що він збирається «відродити» TikTok у перший день президентства (20 січня) і не збирається карати тих, хто надає послуги TikTok і дозволяє йому працювати в країні.

У заяві TikTok йдеться, що соцмережа відновлює роботу. TikTok подякував обраному президенту Трампу за те, що він запевнив «наших постачальників послуг, що вони не зіткнуться зі штрафними санкціями», якщо дадуть TikTok знову працювати.

Трамп раніше цього дня, 19 січня, написав, що вже 20 січня — у день інавгурації — видасть виконавчий наказ, який відкладе заборону TikTok на три місяці, щоб мати час «укласти угоду про захист нашої національної безпеки». Але є одна умова — Трамп хоче, аби соцмережа принаймні наполовину належала американським інвесторам.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США у березні 2024 року ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у США. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав президент Джо Байден.

Закон набув чинності 19 січня. Трамп обіцяє відстрочити закон на 90 днів, і він це може зробити лише раз. Обраний президент США намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок.

Він пояснив це тим, що хоче зберегти «конкуренцію» з Meta Марка Цукерберга, яку він критикував за нібито цензуру правих голосів. Останній 7 січня заявив, що Meta співпрацюватиме з Трампом, «щоб протистояти урядам у всьому світі, які переслідують американські компанії та посилюють цензуру».

За даними Bloomberg, Китай розглядає можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску. Однак представники ByteDance назвали повідомлення Bloomberg «чистою вигадкою».