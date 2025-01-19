Зеленський розповів, хто очолить Національну академію сухопутних військ імені Сагайдачного
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Роман Качур очолить Національну академію сухопутних військ імені Сагайдачного.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Саме Качур набрав найбільше голосів за результатами опитування в «Армія+», тому президент доручив Міністерству оборони призначити його на посаду.
За словами Зеленського, Качур має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ. До цього він командував 55 окремою артилерійською бригадою, тому гарно знає фронт.
«Доручив йому представити суспільству, що зміниться в академії, провести аудит в академії, повноцінний аудит», — резюмував Володимир Зеленський.
Попереднього начальника академії Павла Ткачука звільнили 18 грудня. Перед цим курсанти академії скаржилися на те, що їх бив і принижував начальник курсу, а також на погане харчування й булінг. Із ситуацією розбиралися депутати та Держбюро розслідувань.