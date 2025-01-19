Ізраїль та ХАМАС не розпочали перемир’я

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Ізраїль не розпочав перемир’я з ХАМАС, яке мало вступити в силу о 08:30 ранку 19 січня, бо країна в зазначені терміни не отримала імен заручниць, яких мали звільнити сьогодні.

Про це пише The Times of Israel.

У ХАМАС наголосили, що «підтверджують свою відданість умовам угоди про припинення вогню», а затримка була пов’язана з «технічними причинами». Там заявили, що список заручників нібито 19 січня вже надіслали і трьох заручників звільнять уже сьогодні. Ідеться про Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорон Штайнбрехер. Ізраїль поки не коментував цієї заяви.

Угода про припинення вогню мала набути чинності сьогодні о 08:30 ранку, однак Ізраїль продовжує атакувати сектор Гази, бо ХАМАС не надав списків заручників і тим самим нібито порушує угоду, сказав раніше ізраїльський премʼєр Нетаньягу.

The Times of Israel пише, що ХАМАС повинен був надати імена заручників принаймні за 24 години до їхнього звільнення, яке мало відбутися орієнтовно сьогодні о 16:30.

Угода про припинення вогню в Газі

Увечері 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це підтвердив обраний президент США Дональд Трамп. Крок може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Медіа пишуть, що на першому етапі ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази, Ізраїль звільнить приблизно 2 тисяч палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених. Ізраїль дозволить пораненим у Газі пересуватися територією, щоб отримати медичну допомогу, і відкриє пункт пропуску Рафах з Єгиптом. Військові ЦАХАЛ почнуть відступати від Філадельфійського коридору.