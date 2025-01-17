Ексміністерка фінансів Канади Христя Фріланд збирається замінити Трюдо на посаді премʼєра
- Автор:
- Ліза Бровко
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Колишня міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, відставка якої пришвидшила завершення карʼєри Джастіна Трюдо, приєдналася до перегонів, щоб замінити його на посаді прем’єр-міністра.
Христя Фріланд оголосила про свою кандидатуру на посаду лідера Ліберальної партії зі словами «Я балотуюся, щоб боротися за Канаду».
Ексміністерка змагатиметься з Марком Карні — колишнім очільником Банку Канади, передвиборча кампанія якого офіційно стартувала 16 січня.
Переможець стане прем’єр-міністром Канади у березні, але, найімовірніше, або Карні, або Фріланд доведеться знову брати участь у виборах, бо всі головні опозиційні партії збираються голосувати за відставку уряду.
У центрі уваги обох кандидатів на посаду премʼєра будуть економічні питання, зокрема те, як впоратися з погрозою Дональда Трампа запровадити 25% мита на товари, які США імпортують із Канади. У своїй промові Карні сказав, що він планує «повністю зосередитися на тому, щоб повернути нашу економіку в нормальне русло», а Фріланд зазначила, що виступає за відповідні мита.
«Якщо президент Трамп запровадить 25% мита, наш контрудар має бути долар за долар — і він має бути чітким і болісно спрямованим», — написала вона в газеті Toronto Star.
Христя Фріланд обіймала низку важливих посад — була міністеркою торгівлі, закордонних справ і фінансів — з часу приходу до влади Джастіна Трюдо й лібералів у 2015 році. Також вона працювала віце-премʼєр-міністром упродовж пʼяти років. Фріланд регулярно наполягала на санкціях проти Росії.
- Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку з поста лідера правлячої Ліберальної партії 6 січня. Він залишатиметься премʼєром, допоки не оберуть нового очільника політсили.
- Заклики до Трюдо піти у відставку почастішали з грудня 2024 року, коли він не порозумівся з міністром фінансів Христею Фріланд. Після того вона пішла у відставку, зазначивши, що за останні кілька тижнів вони з Трюдо «розійшлися в думках щодо найкращого шляху для Канади» — через це премʼєр не захотів бачити її на посаді міністра фінансів.