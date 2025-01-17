РФ уклала договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» з Іраном. У неї є така угода і з КНДР

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У Москві Путін і президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» між Росією та Іраном. Угоду з такою ж назвою Росія уклала з КНДР минулого року.

Про це передають російські пропагандистські державні медіа.

Підписаний 17 січня договір виводить російсько-іранські відносини на новий рівень, бо до цього Москва і Тегеран керувалися договором «Про основи взаємовідносин та принципи співробітництва» від 2001 року. Новий договір діятиме 20 років.

Поки що його зміст невідомий. Російські й іранські чиновники розповідали, що він охоплює різні сфери: економічну, торговельну, енергетичну, наукову, технологічну, а також — військову.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зазначав, що цей договір є «кроком на шляху до створення більш справедливого та збалансованого світу». Водночас у Тегерані наголошували, що це нібито не воєнний альянс.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров писав, що договір з Іраном, «як і договір з КНДР», «не спрямований проти будь-якої країни» і «націлений на те, щоб зміцнювати спроможності і Росії, і Ірану (…) забезпечувати надійну обороноздатність».

За даними The Times, за кілька днів до підписання договору Іран провів таємні дипломатичні місії до Росії, щоб розширити військове співробітництво між країнами та отримати допомогу в реалізації своєї ядерної програми.

«Всеосяжне стратегічне партнерство» Росії з КНДР

Північна Корея та Росія у листопаді 2024 року ратифікували угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яку їхні лідери підписали в червні. Вона, серед іншого, містить пакт про взаємну оборону. Очільниця МЗС Північної Кореї під час візиту в Москву на початку листопада 2024 року заявляла, що лідер КНДР Кім Чен Ин від початку великої війни наказав допомагати російській армії.

Військова співпраця з Росією забезпечує Пхеньян валютою, продовольством і технологіями, а також може дати і важіль впливу на Москву, якщо КНДР знадобиться допомога в разі непередбачуваної ситуації на Корейському півострові. Натомість Північна Корея вже допомагає РФ у війні зброєю і живою силою.

Перші солдати з КНДР зʼявилися на фронті повномасштабної російсько-української війни у жовтні 2024 року. Військових було приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.