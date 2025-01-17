FIЇNKA стала останньою фіналісткою Нацвідбору на «Євробачення-2025»

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Співачка FIЇNKA стала десятою учасницею цьогорічного Нацвідбору на «Євробачення-2025». «Суспільне мовлення» завершило опитування в «Дії» за останнього учасника фіналу Нацвідбору.

За останнє місце у фіналі змагалися 10 артистів, але FIЇNKA набрала найбільше голосів серед фанатів у застосунку «Дія» — 79 699 (30,40%). У глядацькому онлайн-голосуванні, яке тривало з 13 по 17 січня, загалом взяли участь понад 262 170 українців.

FIЇNKA змагатиметься за право представляти Україну на «Євробаченні-2025» з девʼятьма іншими фіналістами Нацвідбору. Ідеться про Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абіє, «ДК Енергетик», Машу Кондратенко та Влада Шерифа.

Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого.