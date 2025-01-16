Біженці з Сирії просять Німеччину про поступки стосовно тимчасового захисту

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Сирійці, які проживають у Німеччині, закликали владу дозволити їм відвідувати батьківщину, не ризикуючи своїм статусом тимчасового захисту.

Про це повідомляє The Guardian.

Після повалення режиму Башара Асада безліч сирійців, які раніше покинули країну, роздумують про повернення додому. Особливо гостро питання стоїть перед тими, хто не зміг отримати громадянство однієї з країн Євросоюзу.

«Люди бояться поїхати до Сирії та втратити свій статус біженців або шукачів притулку», — каже голова Сирійського центру правових досліджень Анвар аль Бунні.

Громадяни будь-якої держави ЄС можуть вільно подорожувати. Однак мігрантів можуть позбавити статусу захисту, якщо виявиться, що вони повернулися до рідної країни. Уряд ФРН просять вжити заходів, подібних до тих, які вжили для українців у Європі. Сирійці без німецького громадянства хочуть ненадовго відлучатися на Батьківщину без ризиків.

Поїздки потрібні, щоб відновити зв’язки з родичами, оцінити стан майна та безпекову ситуацію. Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер припустила, що сирійці зможуть відвідати батьківщину один раз без втрати статусу.

Згідно з дослідженням, близько 80 тисяч сирійців у Німеччині працюють у галузях із дефіцитом робочої сили. У ФРН також працевлаштовані понад 5 тисяч лікарів сирійського походження, їхнє повернення на батьківщину може призвести до кризи у медичній сфері.