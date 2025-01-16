У Болгарії з чергової спроби сформували новий уряд

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Парламент Болгарії з чергової спроби затвердив новий уряд країни. Премʼєр-міністром став Росен Желязков.

Про це повідомляє Novinite.

Загалом голосували 239 народних депутатів, за — 125 нардепів, проти — 114. Одразу після голосування новий уряд склав присягу.

Згоди дійшли партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» та «Союз демократичних сил» (ГЄРБ — СДС), Болгарська соціалістична партія (БСП), «Є такий народ» (ІТН). Водночас партія «Демократія, права і свободи» підтримала уряд, не висуваючи своїх кандидатур на посади міністрів.

Уряд складатиметься з 19 міністрів. При цьому 11 посад виділено для «Союзу демократичних сил, по 4 — для Болгарської соціалістичної партії та «Є такий народ».

Політична криза в Болгарії

У Болгарії тривала політична криза. Політичні фракції не можуть створити стабільну керівну коаліцію. Усе почалося 2020 року, коли протести проти хабарництва допомогли розірвати обʼєднання на чолі з правоцентристською партією «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЄРБ). Болгарія проводила парламентські вибори у квітні, липні та листопаді 2021 року, а також у 2022, 2023 і 2024 роках.

На початку червня 2023 року дві найбільші групи болгарського парламенту «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» і «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» уклали договір із «Союзом демократичних сил». Тодішній премʼєр Ніколай Денков і віцепрем’єрка Марія Габріель мали ротаційно обіймати посади премʼєр-міністра і віцепремʼєр-міністра протягом девʼяти місяців.

У березні 2024 року Денков та його уряд пішли у відставку. Однак Габріель зняла свою кандидатуру на посаду премʼєра після тривалих переговорів між ГЄРБ і альянсом «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія». Габріель пояснила свої дії «скоординованою відмовою» 11 міністрів брати участь у запропонованому нею уряді та «відсутністю згоди на подальших переговорах».

За цей час у країні відбулось сім дострокових виборів.

Новий уряд схвалили не одразу. Спершу на зустрічі у грудні минулого року переговорні команди партій не досягли згоди про склад нового уряду та кандидата на посаду прем’єр-міністра. Існувала загроза восьмих дострокових виборів за останні чотири роки.