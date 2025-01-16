Екскерівник метро Києва Брагінський виїхав з України за підробленим висновком ВЛК

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Екскерівник «Київського метрополітену» виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії. Джерела «Бабеля» повідомляють, що йдеться про Віктора Брагінського.

Чоловіка виключили з військового обліку за рішенням лікарської комісії через нібито наявну невиліковну хворобу.

Правоохоронці відкрили за цим фактом кримінальне провадження — наразі слідчі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства.

Що передувало

24 грудня минулого року Брагінського оголосили в розшук. Датою зникнення вказують 20 червня 2024 року. Його останнє відоме місцеперебування — Київ.

У листопаді прокуратура повідомила Брагінському підозру в неналежному виконанні службових обовʼязків. Максимальне покарання за цією статтею — 5 років вʼязниці.

Слідство встановило, що екскерівник столичної підземки не оцінював ризики виникнення надзвичайних ситуацій у метро, не робив того, що б забезпечило його довгострокову службу і запобігало несправностям. Також він не призначав комісії для обстежень і спостережень за дефектними, ослабленими конструкціями та спорудами станцій Оболонсько-Теремківської лінії «Київського метрополітену».

Наслідком стало руйнування тунелів — вода потрапила до тунелю на перегоні між станціями метро «Деміївська» і «Либідська», це порушувало гідроізоляцію протягом тривалого часу. Тому 8 грудня 2023 року столична влада зупинила рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро на ділянці між станціями метро «Либідська» та «Деміївська». Синя гілка повноцінно запрацювала 12 вересня 2024 року.

Через службову недбалість підозрюваного з грудня 2023 до березня 2024 року міський бюджет зазнав понад 138,5 мільйона гривень збитків. КП «Київський метрополітен» через закриття станцій метро недоотримало майже 26 мільйонів гривень.