Новини

Дрони, бронемашини та снаряди. Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. У ньому, серед іншого, ударні безпілотники, гаубиці, боєприпаси для танків Leopard.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Німеччини.

До нового пакета допомоги від Німеччини увійшли:

Крім того, в планах Німеччини передати 18 колісних самохідних гаубиць RCH 155 (першу з них передали цього місяця), 5 БМП Marder, 9 колісних бойових машин піхоти RCT-30 Boxer, 20 броньовиків MRAP із протимінним захистом.