Дрони, бронемашини та снаряди. Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні

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Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. У ньому, серед іншого, ударні безпілотники, гаубиці, боєприпаси для танків Leopard.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Німеччини.

До нового пакета допомоги від Німеччини увійшли:

20 транспортних засобів із протимінним захистом (MRAP);

боєкомплект для танків Leopard 1;

14 тисяч снарядів калібру 155 мм;

19 тисяч патронів калібру 122 мм;

600 ударних дронів HF-1;

50 БпЛА Vector із запчастинами;

43 безпілотники-розвідники Songbird;

46 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun;

495 штурмових гвинтівок HK 416;

11 тисяч мінометних боєприпасів 120 мм.

Крім того, в планах Німеччини передати 18 колісних самохідних гаубиць RCH 155 (першу з них передали цього місяця), 5 БМП Marder, 9 колісних бойових машин піхоти RCT-30 Boxer, 20 броньовиків MRAP із протимінним захистом.