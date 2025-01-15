У США створять службу для збору доходів від мит з іноземних джерел — Трамп обіцяв ввести тарифи на товари з Китаю, Мексики та Канади

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Associated Press

У США створять службу для збору доходів від мит та інших доходів з іноземних джерел.

Про це заявив новообраний президент США Дональд Трамп.

Усе через те, як каже Трамп, що США нібито обкладали себе податками у той час, коли своїми «мʼякими й жалюгідно слабкими торговельними угодами» допомагали зростати та процівтати економіці світу.

За його словами, новостворена Служба зовнішніх доходів США буде «стягувати плату з тих, хто заробляє на нас гроші за допомогою торгівлі, і вони нарешті почнуть платити свою справедливу частку».

Відомство мають створити 20 січня 2025 року — у день інавгурації Трампа.