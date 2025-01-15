У Південній Кореї затримали президента Юн Сок Йоля

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У Південній Кореї з другої спроби затримали президента Юн Сок Йоля — це відбулося на тлі того, що у грудні він оголосив у країні воєнний стан.

Про це повідомляють АР та Yonhap.

Юн Сок Йоль заявив, що «верховенство права повністю зруйноване» у країні, але він виконав ордер на арешт, щоб уникнути сутичок між правоохоронцями та президентською охороною.

Останні спершу блокували доступ до президента і наполягали на тому, що антикорупційне агентство не має повноважень розслідувати дії президента. Щоб увійти до резиденції глави держави, слідчі скористалися драбинами — охоронці встановили барикаду з транспортних засобів, заблокувавши вʼїзд на територію комплексу. Вхід блокувала група парламентарів від провладної партії «Сила народу» та адвокати Юн Сок Йоля.

Водночас цього разу, за словами правоохоронців, не було фізичних сутичок з охороною президента.

Що передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Загалом воєнний стан тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу — тепер президента закликають піти у відставку. 8 грудня йому повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою та заборонили виїжджати за кордон.

14 грудня парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля.

3 січня лхорона президента Південної Кореї та військові завадили виконати ордер на арешт Юн Сок Йоля, тому Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO) призупинило арешт. Протистояння тривало пʼять годин.