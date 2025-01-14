Сеул обговорить з Києвом повернення полонених солдатів КНДР до Південної Кореї

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Сеул планує проконсультуватися з Києвом про передачу полонених північнокорейських солдатів до Південної Кореї, якщо вони захочуть повернутися.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Лі Чже Вунг.

«Оскільки північнокорейські солдати є нашими громадянами за Конституцією, уряд планує провести переговори з Україною, якщо вони вимагатимуть повернення до Південної Кореї», — сказав він.

Конституція Південної Кореї визначає весь Корейський півострів своєю територією і визнає всіх його жителів своїми громадянами.

Однак жоден із двох полонених солдатів не висловлював наміру поїхати з України до Південної Кореї.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова передати лідеру КНДР Кім Чен Ину полонених північнокорейських військових, якщо той організує їхній обмін на українських бійців.

Сили оборони України на Курщині взяли в полон двох військових КНДР. Вони були поранені, але вижили. Один з них розповідає, що начебто їхав на навчання, а не на війну проти України.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня 2024 року повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

За даними джерел американської газети The New York Times, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базової тактики піхоти та, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Згодом Україна отримала підтвердження, що росіяни почали застосовувати «помітну кількість» солдатів із КНДР у штурмових операціях.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що понад 3 тисячі солдатів з КНДР уже вбиті або поранені. Розвідка Південної Кореї вважає, що у війні загинули 300 солдатів, а близько 2 700 отримали поранення.