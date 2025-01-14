Рада підтримала законопроєкт, який відкриває трансляції комітетів парламенту

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Верховна Рада 14 січня у другому читанні підтримала законопроєкт № 11321, який відкриває трансляції комітетів Ради.

Про це повідомили нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк і нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

Журналісти та громадськість зможуть бути присутні на засіданнях, які проводять у режимі відеоконференції, і на відкритих заходах.

Також запроваджують завчасне інформування про порядок денний таких засідань — щонайменше за 24 години до засідання.

Крім того, документ дозволяє журналістам і працівникам медіа вільно пересуватись під час комендантської години в межах здійснення своєї професійної діяльності. Це стосується медіа, акредитованих Генеральним штабом ЗСУ.