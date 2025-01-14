Bloomberg: Китай розглядає можливість продажу американського підрозділу TikTok Ілону Маску

Новини

Getty Images / «Бабель»

Китайські чиновники розглядають варіант, що американський підрозділ TikTok придбає мільярдер Ілон Маск.

Про це написало агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Пекінські чиновники наполягають на тому, щоб TikTok залишився у власності материнської компанії ByteDance, а компанія оскаржує майбутню заборону та подала апеляцію до Верховного суду США. Але судді під час дебатів 10 січня дали зрозуміти, що, найімовірніше, підтримають закон.

Китайські високопосадовці вже почали обговорювати плани на випадок непередбачених обставин для TikTok в рамках широкої дискусії про те, як працювати з адміністрацією Дональда Трампа.

За одним зі сценаріїв, який обговорює китайський уряд, платформа X Маска візьме під контроль TikTok US і вони керуватимуть бізнесом разом, кажуть джерела. Маючи понад 170 мільйонів користувачів у США, TikTok міг би підсилити зусилля X із залучення рекламодавців. Маск також заснував окрему компанію зі штучного інтелекту xAI, яка могла б отримати вигоду від величезних обсягів даних, що генеруються TikTok.

Китайські посадовці ще не досягли консенсусу щодо того, як діяти далі, а їхні обговорення досі мають попередній характер. Неясно, наскільки ByteDance знає про дискусії в китайському уряді та чи залучені до них TikTok і Маск, пише Bloomberg. Також невідомо, чи обговорювали Маск, TikTok і ByteDance умови будь-якої можливої угоди.

У коментарі Variety представники ByteDance назвали повідомлення Bloomberg «чистою вигадкою».

Китайський уряд володіє так званою золотою акцією в ByteDance, що дозволяє йому впливати на стратегію і діяльність компанії. TikTok стверджує, що контроль поширюється лише на китайську дочірню компанію Douyin Information Service Co. і не має жодного стосунку до діяльності ByteDance за межами Китаю. Проте експортні правила Пекіну не дозволяють китайським компаніям продавати свої програмні алгоритми, такі як той, що є невідʼємною частиною TikTok. Оскільки китайський уряд повинен схвалити продаж, що включає цінний механізм рекомендацій TikTok, він має вагомий голос у будь-якій можливій угоді.

Заборона TikTok у США

Палата представників Конгресу США у березні 2024 року переважною більшістю ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у США. У квітні законопроєкт підтримав Сенат США, того ж місяця документ підписав президент Джо Байден.

Закон має набути чинності 19 січня 2025 року (за день до інавгурації Трампа) з можливістю одноразової 90-денної затримки, наданої президентом, якщо до того моменту буде завершено продаж.

Американські законодавці стверджують, що TikTok є загрозою національній безпеці, оскільки китайський уряд може змушувати ByteDance передавати дані американських користувачів. Законопроєкт зобовʼязує американський TikTok позбутися свого китайського власника ByteDance, інакше соцмережу заборонять.

Обраний президент США Дональд Трамп намагався заборонити TikTok під час свого першого президентського терміну, але змінив свою позицію під час цьогорічної президентської кампанії та пообіцяв «врятувати» застосунок. Він пояснив це тим, що хоче зберегти «конкуренцію» з Meta Марка Цукерберга, яку він критикував за нібито цензуру правих голосів.