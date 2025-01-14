Мінʼюст США: Було достатньо доказів, щоб засудити Трампа, якби він вдруге не став президентом

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Міністерство юстиції США мало достатньо доказів, щоб засудити Трампа за втручання у вибори 2020 року, якби він не виграв на президентських виборах у листопаді минулого року.

Про це йдеться у звіті спецпрокурора Джекі Сміта, який вів справу про втручання Трампа у вибори 2020 року, передає WP.

Правила Міністерства юстиції забороняють переслідувати чинного президента за злочини, але Сміт підкреслив: те, що справи припинили, не робить злочини, які, як стверджують прокурори, скоїв Трамп, менш серйозними.

У звіті йдеться про компанію тиску, яку Трамп нібито проводив у «хитких штатах». Він контактував з лідерами штатів і закликав їх «вжити заходів, щоб ігнорувати підрахунок голосів»

«Він предʼявляв виборчі претензії лише законодавцям штатів та керівникам, які поділяли його політичну приналежність і були його політичними прихильниками, і лише в штатах, які він програв», — йдеться у звіті.

Наприклад, коли стало зрозуміло, що Трамп програв в Арізоні, то разом зі своїм адвокатом вони намагалися переконати тодішнього спікера Палати представників Арізони Расті Бауерса допомогти їм. Ц звіті кажуть, що вони «використовували неправдиві заяви про шахрайство, щоб спробувати переконати спікера скликати законодавчий орган штату на сесію і замінити законних виборців Арізони на нелегітимних пана Трампа».

Бауерс попросив чоловіків надати йому докази масштабного шахрайства або голосування негромадян, але доказів не надали.

На початку січня 2021 року, за кілька днів до того, як Конгрес засвідчив результати виборів, Трамп зателефонував держсекретарю Джорджії Бреду Раффенспергеру і благав його «знайти 11 780 голосів» — саме той розрив, який приніс перемогу Байдену. Трамп продовжував тиснути на державних та Республіканських чиновників, йдеться у звіті, в Арізоні, Мічигані та інших місцях.

Водночас другий звіт, який стосується справи, де Трамп, імовірно, зберігав секретні документи поки не оприлюднили — адвокати новообраного президента звернулися до суду з таким проханням і йго задовольнили.

У справі про секретні документи окружний суддя США Ейлін Кеннон у липні минулого року відхилила всі звинувачення після того, як постановила, що Сміта неправомірно призначили спеціальним радником. На це і посилаються адвокати Трампа. Вони стверджують, що його звіт поширював «помилкові та дискредитовані звинувачення»

Сміт зазначив, що адвокати Трампа не висловили жодних конкретних фактичних заперечень проти його у звітах.

На липневе рішення суду Міністерство юстиції подало апеляцію, але виключило Трампа зі справи через його політичний статус, залишивши лише двох співвідповідачів — Уолтіна Науту та Карлоса Де Олівейру.

Наута і Де Олівейра виступають не хочуть, щоб звіт оприлюднювали, заявивши, що це може створити упереджену думку про них, якщо апеляційний суд відновить справу. У пʼятницю буде судове засідання, де суддя розгляне їхні аргументи і після цього вирішить, чи оприлюднювати звіт.

Справи проти Трампа

Проти експрезидента США порушили три справи — про змову з метою скасування результатів виборів і роль Трампа в штурмі Капітолія, про зберігання ним секретних документів і про його ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті Джорджія у 2020 році.

Вирок Трампу мали оголосити вже 18 вересня минулого року. Однак його адвокати звернулися з проханням перенести дату, стверджуючи, що винесення вироку у вересні могло вплинути на його передвиборчу кампанію. За їхніми словами, покарання колишнього президента в розпал його кампанії з повернення до Білого дому було б рівнозначним втручанню у вибори.

Суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Хуан Мерчан погодився з цим і пояснив, що суд є неупередженим й аполітичним.

Дональд Трамп виграв 5 листопада президентські вибори, тому суд не виніс вироки у цих справах.