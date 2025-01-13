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Міноборони оприлюднило новий склад Громадської антикорупційної ради

Автор:
Анастасія Могилевець
Дата:

Міністерство оборони України оголосило новий склад Громадської антикорупційної ради при МО. Її представників обирали голосуванням 7 січня.

Про це повідомляє Міноборони.

Засідання Комісії з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради відбулося 13 січня. Українці віддали свої голоси та обрали 15 представників громадських організацій:

Протягом наступних двох років активісти оцінюватимуть корупційні ризики в секторі оборони України та допомагатимуть розробляти заходи для їх подолання.