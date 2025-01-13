Міноборони оприлюднило новий склад Громадської антикорупційної ради

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Міністерство оборони України оголосило новий склад Громадської антикорупційної ради при МО. Її представників обирали голосуванням 7 січня.

Про це повідомляє Міноборони.

Засідання Комісії з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради відбулося 13 січня. Українці віддали свої голоси та обрали 15 представників громадських організацій:

Юрій Гудименко («Ветеранська сокира»);

Тетяна Ніколаєнко («Незалежна антикорупційна комісія»);

Анастасія Шуба («Антикорупційна сокира»);

Микита Соловйов («Антикорупційна сокира»);

Микита Штанков («Ветеранська сокира»);

Ореста Бріт (БОН);

Олена Нишпорка («Антикорупційна сокира»);

Олег Чернов («Українське правниче товариство»);

Максим Костецький («Незалежна антикорупційна комісія»);

Віктор Біщук («Українське правниче товариство»);

Олена Трегуб («Незалежна антикорупційна комісія»);

Катерина Даценко («Центр суспільного контролю»);

Антон Микитюк («Центр суспільного контролю»);

Віталій Масюк («Українське правниче товариство»);

Віктор Прудковських («Центр суспільного контролю»).

Протягом наступних двох років активісти оцінюватимуть корупційні ризики в секторі оборони України та допомагатимуть розробляти заходи для їх подолання.