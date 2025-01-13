Москва заявила, що ЗСУ пошкодили «Турецький потік» — через нього Угорщина отримує російський газ

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Міністерство оборони Росії стверджує, що українські військові атакували безпілотниками інфраструктуру газопроводу «Турецький потік».

Про це повідомляє угорське медіа Index.

Як стверджує оборонне відомство РФ, 11 січня дрони буцімто спрямували на станцію «Русская» у Краснодарському краї, яка постачає сировину по газопроводу «Турецький потік» в обхід України — зокрема Угорщині. Станція розташована в селі Гай-Кодзор.

Уламки БпЛА пошкодили приміщення та обладнання станції, пише медіа Meduza, їх уже відремонтували. За даними Міноборони РФ, минулося без постраждалих, а всі безпілотники начебто знищили.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що будь-які дії, що загрожують безпеці енергопостачання, розглядатимуть як атаку на суверенітет країни.