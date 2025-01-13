У «Дії» стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на «Євробачення-2025»
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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У застосунку «Дія» почалося голосування за десятого фіналіста цьогорічного Національного відбору на «Євробачення».
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Опитування триватиме до 10:00 17 січня.
Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років. Щоб проголосувати, необхідно:
- зайти в застосунок «Дія»;
- у розділі «Сервіси» обрати «Опитування»;
- віддати свій голос за одного з 10 кандидатів на вакантне місце фіналіста.
Учасники голосування за місце у фіналі Нацвідбору:
ENLEO — “SUPERNOVA”
МУАЯД — “AMNESIA”
BRYKULETS — «Кришталі»
Ranrawi — “Anymore”
GRISANA — “Kohoney”
Слухай Сашу — «Живи»
MON FIA — “Dive Inside”
YAGODY — «БрамаЯ»
Starykova Hrystyna — “Rise”
FIЇNKA — «Культура»
- У дев’ятці фіналістів зараз Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абіє, «ДК Енергетик», Маша Кондратенко та Влад Шериф.
- До журі Нацвідбору відібрали співачку, переможницю «Євробачення-2016» Джамалу, лідера рок-гурту «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» Сергія Танчинця та фронтвумен гурту Go_A Катерину Павленко.
- Пісенний конкурс «Євробачення» наступного року проведуть у швейцарському місті Базель. Гранд-фінал запланований на 17 травня, а півфінали — на 13 і 15 травня 2025 року.